Italia – Svezia Under 21, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare

Mancano pochi minuti alla partita dell’Italia Under 21 contro la Svezia Under 21, nelle Qualificazioni per gli Europei Under 21 che si giocheranno nel 2027 in Albania e in Serbia. Gli Azzurrini, allenati da Silvio Baldini, sono alla ricerca della loro terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro il Montenegro e la Macedonia. La Svezia, invece, vuole riprendersi dopo la sconfitta per 2-0 contro la Macedonia. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali della partita:

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.

SVEZIA UNDER 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstorm, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. All. Backstrom.