Italia – Svezia Under 21, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare

Scritto da:
Alessio Grossi
-
Escl. - #Napoli e #Empoli in queste ore hanno completato e chiuso l’accordo per il passaggio di Luca #Marianucci al Napoli per 9M + 1M di bonus. Le firme sui contratti avverranno nel mese di maggio col centrale che si legherà al club campano fino al 2030 e da inizio giugno sarà ufficialmente un calciatore del Napoli.

Mancano pochi minuti alla partita dell’Italia Under 21 contro la Svezia Under 21, nelle Qualificazioni per gli Europei Under 21 che si giocheranno nel 2027 in Albania e in Serbia. Gli Azzurrini, allenati da Silvio Baldini, sono alla ricerca della loro terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro il Montenegro e la Macedonia. La Svezia, invece, vuole riprendersi dopo la sconfitta per 2-0 contro la Macedonia. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali della partita:

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.

SVEZIA UNDER 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstorm, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. All. Backstrom.

