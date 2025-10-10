GdS – Marianucci verso la titolarità con l’Italia U21 contro la Svezia

L’Italia U21 si prepara ad affrontare la Svezia U21 per la terza giornata delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2027 che si disputeranno in Albania e in Serbia. Gli Azzurrini hanno vinto le loro prime due partite del girone contro il Montenegro e la Macedonia e sono a pari punti con la Polonia. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il CT dell’Italia U21, Silvio Baldini, farà quasi sicuramente giocare dal primo minuto Luca Marianucci, difensore del Napoli, nella partita di oggi contro la Svezia. Fu proprio Marianucci a decidere la partita degli Azzurrini contro la Macedonia, segnando l’unico gol dell’incontro.