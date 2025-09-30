Nazionali – Convocati Scozia: Presenti regolarmente McTominay e Gilmour

Il Ct della Scozia ha diramato la lista dei convocati per le sfide con la Grecia e la Bielorussa valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Regolarmente in lista Gilmour e McTominay.

Questi i convocati:

Portieri: Gordon (Heart of Midlothian), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).

Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al-Etiffaq), Hickey (Brentford), McKenna (Dinamo Zagabria), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).

Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Ferguson (Bologna), Gannon Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich City), McTominay (Napoli), Miller (Udinese).

Attaccanti: Adams (Torino), Bowie (Hibernian), Dykes (Birmingham City), Hirst (Ipswich Town).