Azzurri impegnati in Nazionale prossimi al rientro. Ultimi a rientrare Anguissa e Marianucci: il programma

Gli impegni con le rispettive Nazionali sono quasi giunti al termine e gli azzurri stanno rientrando in blocco per tornare regolarmente ad allenarsi. Olivera sarebbe dovuto scendere in campo domani con il suo Uruguay, ma complice la squalifica ha lasciato anzitempo il ritiro ieri dopo l’allenamento e oggi farà rientro a Napoli. Sta sera sono in programma le ultime partite per due azzurri: Anguissa e Marianucci. In campo rispettivamente per Capo Verde-Camerun ore 18:00 e Macedonia-Italia u21 ore 18:15.