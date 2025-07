Benitez: “De Bruyne giocatore elegante e inteliggente, De Laurentiis ha un gruppo di spessore indiscutibile”

Rafa Benitez, allenatore del Napoli dal 2013 al 2015, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport riguardo il mercato del club Partenopeo, parlando in particolare di De Bruyne e De Laurentiis. Ecco le sue parole: “De Bruyne è un giocatore elegantissimo, che riempie il campo con la sua intelligenza. Ha una bacheca nella quale non manca assolutamente nulla, ma ha soprattutto un’autorevolezza che rappresenta una garanzia assoluta. De Bruyne è luce: entra in una squadra che sa di essere forte. Porta con sè non soltanto l’esperienza ma un talento indiscutibile che l’età non può appassire. Per quanto riguarda De Laurentiis, ha dimostrato di essersi impossessato del calcio nella maniera più gratificante per i tifosi azzurri: ha investito sempre e lo ha fatto gradualmente. Ora ha un gruppo di indiscutibile spessore ma è arrivato a questo livello con una strategia imprenditoriale che gli fa onore“.