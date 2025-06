Ultimo atto Uefa Nations League, stasera Portogallo – Spagna

Le due squadre si sono qualificate per l’ultimo atto ai danni della Franci a, sconfitta dalle furie rosse con il punteggio di 5 – 4, e dei padroni di casa della Germania , battuta dai lusitati per 2 – 1.

In campo la Spagna di Yamal e il Portogallo dell’eterno Ronaldo .

Finora le nazioni vincenti sono state Portogallo, Francia e Spagna. Due di queste sono in campo stasera, con la possibilità di bissare per la prima volta il successo iniziale.

Si tratta della quarta finale per il torneo continentale che ha visto la luce nel biennio 2018-2019.

Nel pomeriggio si è disputata la finale per la terza piazza. Alla Mercedes-Benz Arena di Berlino la nazionale francese ha sconfitto la Germania.

Il deludente cammino dell’Italia

L’Italia dell’ormai ex Spalletti, dopo aver superato la prima fase (girone con Francia, Israele e Germania) è stata eliminata dalla competizione ai quarti di finale, proprio dai tedeschi.

Gara doppia: sconfitta casalinga a San Siro per 1-2 il 20 marzo scorso; ritorno in trasferta a Dortmund e risultato finale di parità (3 -3) frutto di un orgoglioso secondo tempo, dopo che la prima frazione ci aveva visti nettamente in difficoltà e sotto di 3 reti.