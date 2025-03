Ranieri: “Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma. Escludete i nomi fatti fino ad ora”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa riguardanti il futuro allenatore dei giallorossi. Il tecnico, è stato infatti scelto dalla società come l’uomo che dovrà individuare la prossima figura che allenerà il club nella successiva stagione. Di seguito, le sue parole a riguardo riportate da Tuttomercatoweb.

Gasperini è un favorito per la panchina della Roma?

“Me l’aspettavo… Questa settimana parliamo di Gasperini e la prossima di un altro. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori tanti nomi e di quelli con cui ho parlato invece non ne avete dato notizia. La scadenza è quando il presidente lo vorrà dire. Io ho risposto. Se vi dico di no non ci credete e se vi dico di si, impazzite, quindi vedete voi”.

Il nome sul prossimo allenatore sarà scelto da lei? Quanto conta la piazza?

“Lo sceglieremo io e Ghisolfi. Daremo una lista di papabili al presidente e lui lo sceglierà. La piazza è importante ma sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma. Se all’inizio non viene apprezzato poi conteranno comunque i fatti. Ma credo comunque di sì, che il nome piaccia. Chi viene sa che deve far bene. La Roma vuole arrivare in alto e saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze. Chi viene deve sapere queste cose. Io dirò quello che ci aspettiamo, dovremo sostenere e aiutare il nuovo allenatore. Se io restassi a fare il tecnico perderemmo un anno. Io non sono il futuro della Roma. Chi viene deve essere il futuro della Roma”.

Gasperini sarà il nuovo allenatore o possiamo escluderlo?

“Potete escludere tutti quelli che avete detto. Gasperini non sarà l’allenatore”.