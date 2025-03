Il Mattino – Contro la Libia Anguissa ci sarà. Sarà uno degli ultimi a rientrare a Castel Volturno

Anguissa ha visto l’ultima partita della sua Nazionale contro l’Eswatini dalla tribuna, ma ora è pronto a tornare in campo. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, era già tutto concordato con lo staff medico del Napoli. Si è preferito concedere qualche giorno di riposo in più al calciatore da poco rientrato dall’infortunio. Martedi quindi il camerunese giocherà regolarmente contro la Libia, partita di qualificazione ai prossimi Mondiali. Anguissa sarà uno degli ultimi a rientrare a Castel Volturno, non prima di giovedi 27.