EURO2024, Spagna-Georgia: Le scelte ufficiali

Tra poco alle ore 21:00 scenderanno in campo Spagna e Georgia che andranno alla conquista dei quarti di finale di EURO2024. La squadra di De La Fuente è nettamente favorita per il passaggio del turno, vista la qualità dell’organico a disposizione ma anche dell’esperienza, dall’altra parte c’è la “sorpresa” Georgia, che ha scritto un’altra piccola pagina di storia. La sfida inoltre, sarà visibile anche in chiaro sui canali RAI.

Queste le scelte ufficiali dei due CT:

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian, Yamal, Morata, Williams. CT. De La Fuente

Georgia (3-5-2) : Mamardashvili, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili, Lochoshvili, Mikautadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol