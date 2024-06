La Francia di Deschamps e di Mbappè pareggia 1-1 contro la Polonia di Zielinski e Lewandowski che però è già stata eliminata dal campionato europeo, complici le due sconfitte nelle prime due gare. La Francia Vice Campioni del Mondo passa dunque per seconda nel girone D, mentre l’Austria di Ralf Rangnick sconfigge per 2-3 L’Olanda di Koemann e conquista così il primo posto nel girone. Gli olandesi nonostante la sconfitta passano come migliore terza del gruppo.