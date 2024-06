La Germania di Nagelsmann pareggia al minuto 92′ contro la Svizzera grazie al colpo di testa di Fullkgrug. I tedeschi si qualificano per primi nel girone A, al secondo posto c’è proprio la Svizzera. Se la Germania avesse perso questa sera e quindi passare per seconda, l’Italia di Spalletti li avrebbe dovuti affrontare agli ottavi di finale. Domani sera gli azzurri saranno impegnati a Lipsia per affrontare la Croazia, nell’ultima gara dei gironi.