Europei – Risultato Croazia – Albania

La sfida del girone B, in cui milita anche l’Italia, tra Croazia e Albania, si è conclusa con un pareggio per 2-2. Gli azzurri possono sorridere, perchè adesso basterebbero solamente 3 punti per passare agli ottavi di finale.

Croazia – Albania 2-2:

Iniziata subito ad altissimi livelli la sfida con l’Albania che si è portata in vantaggio dopo 11 minuti. La Croazia ha provato a rispondere ma è la stessa Albania ad andare vicina al raddoppio in due occasioni durante il primo tempo. Nel secondo tempo la Croazia ha creduto di più nel pareggio, che infatti è arrivato al 74′ con il gol di Kramaric e addirittura il vantaggio due minuti più tardi con l’autogol di Gjasula. Nonostante ciò, l’Albania non si è data per vinta, e proprio con Gjasula riesce a trovare il 2-2 in pieno recupero.