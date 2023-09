Christian Falk, giornalista Bild, ha annunciato che il prossimo ct della Germania sarà Julian Nagelsmann ex tecnico del Bayern Monaco. Nagelsmann, accostato a lungo al Napoli prima dell’arrivo di Garcia, prenderà il posto di Flick, esonerato dopo la sconfitta in amichevole 4-1 per mano del Giappone. Sarà lui a guidare la Nazionale tedesca fino agli europei del 2024 e per un allenatore appena 36enne non è niente male.