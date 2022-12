Mondiale 2022 – L’Olanda è la prima qualificata ai quarti di finale: Usa battuti per 3-1

Alle 16 si è disputato il primo ottavo di finale del Mondiale in Qatar. A sfidarsi erano l’Olanda e gli Stati Uniti, che si giocavano l’accesso ai quarti di finale. A qualificarsi sono gli ‘Oranje’ di Louis Van Gaal, che battono la formazione statunitense con il risultato di 3-1. A segno per i ragazzi in maglia arancio nel primo tempo Depay al 10′ minuto, e alla fine del primo tempo il 2-0 siglato da Daley Blind. Gli Stati Uniti al 76′ avevano riaperto il match con Wright, ma dopo 5 minuti una dormita difensiva ha permesso a Denzel Dumfries di siglare il gol del definitivo 3-1. Ora gli olandesi aspettano ai quarti la vincitrice del match tra Argentina e Australia delle 20.