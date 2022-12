Kim Min-Jae coltiva la speranza di andare agli ottavi e difendere la sua Nazionale nella sfida impossibile contro il Brasile di Tite.

Il difensore coreano, ieri, non ha giocato per uno strappo muscolare la partita contro il Portogallo, ma vuole essere in campo contro il Brasile.

Per Kim c’è il problema al polpaccio ma martedì dovrebbe essere in campo per gli ottavi.

Fonte: Il Mattino.