Pre-convocati Messico: presente Lozano, c’è anche un altro ‘italiano’

Come ampiamente previsto, Hirving Lozano è nella lista di 31 calciatori scelti dal ct Gerardo Martino per i mondiali in Qatar. Tra questi il “Tata” dovrà poi scegliere, successivamente, i 26 che prenderanno parte alla spedizione mondiale. Presente un altro ‘italiano’ nei preconvocati del Messico per il mondiale in Qatar. Questa la lista:

Portieri: Cota (León), Ochoa (America), Talavera (FC Juarez).

Difensori: Kevin Alvarez (Pachuca), Angulo (Tigres), Araujo (America), Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Montes (Monterrey), Moreno (Monterrey), Sanchez (Ajax), Vasquez (Cremonese).

Centrocampisti: Alvarado (Guadalajara), Edson Alvarez (Ajax), Antuna (Cruz Azul), Chávez (Pachuca), Corona (Siviglia), Guardado (Real Betis), Gutierrez (PSV Eindhoven), Herrera (Houston Dynamo), Lainez (Sporting Braga), Pineda (AEK Atene), Rodriguez (Cruz Azul), Romo (Monterrey), Sanchez (Pachuca).

Attaccanti: Funes Mori (Monterrey), Gimenez (Feyenoord), Jimenez (Wolverhampton), Lozano (Napoli), Martín (America), Vega (Guadalajara).