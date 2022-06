E’ terminata la gara tra Italia e Argentina, per la finalissima della coppa Maradona, con la sfida che si è giocata a Wembley; purtroppo per gli azzurri, l’Argentina ha vinto per 3-0 contro l’Italia.

Un’Italia che ha fatto fatica, molta fatica contro una squadra non solo più forte, ma nache in fiducia e non è mai riuscita a creare delle vere e proprie situazioni da goal, mentre l’Albiceleste si è sciolta e quando Messi è salito in cattedra, non c’è n’è stato per nessuno.

La Pulce non è riuscita a segnare, ma ha imbeccato prima Lautaro e poi Di Maria per i goal nel 2-0, mentre allo scadere Dybala ha siglato il 3-0.

L’Italia di Mancini si deve ritrovare.