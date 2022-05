La nazionale dell’Algeria ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le due partite contro Uganda e Tanzania, valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023, che si disputerà in Costa d’Avorio. Presente l’attaccante del Napoli Adam Ounas, mentre resta escluso Faouzi Ghoulam;a livello di Serie A c’è anche il milanista Bennacer. Ecco l’elenco completo:

قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهتين أمام منتخبي اوغندا🇺🇬 و تنزانيا 🇹🇿في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023-كوت ديفوار .#TeamDZ 🇩🇿 pic.twitter.com/yIcwgEpp36 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 27, 2022