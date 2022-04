Sacchi: “Il problema del Napoli è che vince una partita e poi si rilassa”

Arrigo Sacchi, ex grande allenatore del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato della squadra di Spalletti; ecco le sue parole:

“Il problema del Napoli è che vince una partita e poi si rilassa. E questa cosa è capitata a tanti, anche alla Nazionale. L’Italia ha vinto gli Europei, poi non è stata capace di fare bene dopo perdendo la possibilità di accedere ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar”.

Sul Milan di Stefano Pioli: “I rossoneri stanno facendo un miracolo restando in corsa per lo scudetto. Ha preso dei calciatori sconosciuti, che gli altri non volevano . Anche contro il Torino, il Milan ha cerca di vincere. Correva tanto, ma forse male, in modo disorganizzato. Leao è un ragazzo dalle grandi qualità, ma ancora acerbo e non è ancora battagliero. Se il Milan vincesse lo scudetto sarebbe un miracolo, ma i miracoli lasciamoli fare dal Signore.