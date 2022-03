Trajkovski: “Ho tirato con tutta la forza che avevo in corpo, il calcio trasforma i sogni in realtà”

Dopo aver eliminato l’Italia dalla corsa ai prossimi Mondiali con un gol dalla distanza nel recupero, il macedone Aleksandar Trajkovski ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dai principali quotidiani sportivi. Queste le sue parole: “Ho calciato con tutta la festa che avevo in corpo, forse era il mio destino segnare in quello stadio, a Palermo ho trascorso quattro anni bellissimi. Ancora non abbiamo realizzato, ora dobbiamo riposarci e prepararci bene perchè il Portogallo ha grandi giocatori e sappiamo che sarà difficile. Ma il calcio, come abbiamo visto, sa trasformare i sogni in realtà”.