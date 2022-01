Colombia, Ospina protagonista in negativo della sconfitta contro il Perù

Nella notte tra ieri e oggi la Colombia di David Ospina ha perso contro il Perù per 0-1 nella gara valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Con questo risultato i sudamericani mettono pesantemente in discussione il loro accesso ai prossimi mondiali, alla luce anche dei due pareggi e delle due sconfitte nelle precedenti quattro partite. Il portiere del Napoli ci ha messo del suo nell’occasione del gol vittoria dei peruviani, consentendo a Edin Flores di realizzare sul primo palo la rete da 3 punti all’85’.