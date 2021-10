Victor Osimhen ha vissuto un settembre di fuoco, dove ha messo a segno ben 7 goal(secondo in tutta Europa per numero di goal, solo Benzema ha fatto meglio), e per questo ha vinto il premio come miglior giocatore dell’AIC.

Ma il momento di Osimhen non si ferma, o meglio, non si limita solo al Napoli: infatti, oggi il nigeriano ha segnato per la sua Nazionale il goal del 2-0, con cui la Nigeria ha battuto la Repubblica centroafricana e ha fatto un altro passo verso i Mondiali.