Polonia-San Marino, le formazioni ufficiali: la decisione su Zielinski

Alle ore 20:45 la Polonia scenderà in campo contro il San Marino per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il commissario tecnico Paulo Sousa dedice di lasciare in panchina il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Di seguito le formazioni ufficiali:

Polonia (4-4-2): Fabianski; Gummy, Helik, Kedziora, Placheta; Frankowski, Klich, Linetty, Koziowski; Lewandowski, Swiderski.

San Marino (4-3-3): Benedettini; Battistini, Simoncini, Brolli, Palazzi; Enrico Golinucci, Censoni, Alennsadro Golinucci; Mularoni, Vitaioli, Hirsch.