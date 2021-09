Eljif Elmas e Amir Rrahmani hanno giocato per intero le rispettive gare di qualificazione ai Mondiali 2022 con le proprie nazionali. Il centrocampista in campo nell’incontro tra Macedonia e Romania terminato 0-0. Il difensore del Napoli di scena invece in Kosovo-Spagna, terminata col successo iberico per 2-0.