Si è da poco concluso il match tra Slovenia e Slovacchia, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. 1-1 il risultato finale, con reti al 32′ di Bozenik per gli ospiti e al 42′ del terzino dell’Empoli Stojanovic per la nazionale padrone di casa. Tra gli slovacchi hanno giocato tutta la partita sia Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sia l’ex capitano partenopeo Marek Hamsik. La loro rappresentative è al momento al terzo posto nel proprio girone, a -1 dalla zona playoff.