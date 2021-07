Belgio, Martinez: «Sarà difficile per Hazard recuperare contro l’Italia»

Oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune parole di Roberto Martinez, CT del Beglio, sulle condizioni di Hazard e De Bruyne in vista della partita di stasera contro l’Italia:

“«Siamo in modalità torneo: se De Bruyne e Eden non giocassero domani sera, vorremmo averli disponibili per l’eventuale semifinale a Wembley. Lo dico senza l’arroganza di pensare che passeremo noi, è una possibilità». Una dritta: «Penso che sarà difficile per Eden, soffre di un infortunio muscolare (alla gamba destra, ndr). De Bruyne ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra con interessamento del legamento. Assumeremo una decisione quando lo staff medico dirà la sua in maniera definitiva»”.