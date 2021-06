In contemporanea ad Italia-Galles, si sta giocando la sfida tra Turchia e Svizzera, le due squadre già affrontate e battute dai nostri per 3-0. Questa sfida è decisiva per capire chi arriverà terza e dunque quale squadra potrebbe andare agli ottavi.

I due tecnici, Gunes e Petkovic, hanno schierato la formazione migliore possibile, con diversi giocatori presenti in Serie A che giocano titolari, come Demiral, Calhanoglu, Rodriguez e Ayhan. Queste le formazioni ufficiali: