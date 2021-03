Hysaj e Zielinski titolari con Albania e Polonia: i dettagli

La Polonia di Zielinski e l’Albania di Hysaj si trovano nello stesso girone (il gruppo I) per quanto riguarda le qualificazioni ai prossimi mondiali. Entrambi i calciatori azzurri sono partiti titolari nei rispettivi match in corso adesso. La Polonia affronta in trasferta l’Inghilterra per provare a strapparle il primo posto, in campo Zielinski con Milik in panchina nonostante l’assenza di Lewandowski. Titolare anche Hysaj contro San Marino, per provare ad aggredire la zona playoff, sperando in una non-vittoria dei polacchi.