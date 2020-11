Romania-Norvegia, altro caso che richiama Juve-Napoli: si conferma il pessimismo per la prossima sentenza, il motivo

In seguito alla partenza bloccata dal governo norvegese per la positività riscontrata di Eladbellaoui , la UEFA ha assegnato il risultato di 3-0 a tavolino ai danni della Norvegia contro la Romania. Secondo Tuttosport, questa sentenza potrebbe non giocare a favore del Napoli, anch’esso ritrovatosi in una situazione analoga. Gli azzurri, che non hanno ancora presentato il ricorso, sono in attesa che il loro caso venga accettato dal Collegio di Garanzia dello sport del Coni. Qualora non venga cambiato l’esito dei precedenti verdetti, i partenopei sono pronti ad appellarsi al Tar del Lazio.