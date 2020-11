In questo week-end di sosta per le Nazionali, i giocatori partenopei stanno disputando match per i propri paesi in giro per l’Europa. L’ultimo, in ordine di tempo, a scendere in campo è stato Elseid Hysaj che ha vinto con la sua Albania per 3-1 contro il Kazakistan. Il terzino azzurro ha giocato l’intero match, valevole per la Nations League, ed ha anche sfiorato un gol al minuto 88. Presto a scendere in campo sarà Mertens in Belgio-Inghilterra.