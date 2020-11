In giornata, in vista della sosta, le ASL di Roma e Firenze hanno fermato i giocatori di Roma e Fiorentina per i ritiri delle Nazionali. Come si apprende dall’Ansa, anche i calciatori della Lazio non potranno partire per le Nazionali a causa della positività di tre calciatori quali Lucas Leiva, Ciro immobile e Thomas Strakosha.