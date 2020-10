Stasera torna in campo la Nazionale per la Nations League: gli azzurri scenderanno in campo contro la Polonia a Danzica. Questo test è importante per gli azzurri, in quanto un eventuale vittoria porterebbe l’Italia ad essere in testa con quattro punti.

Nella formazione ufficiale di stasera, ricordando che in Nazionale non c’è nessun calciatore del Napoli, a centrocampo giocherà l’attuale regista del Chelsea, ovvero Jorginho, un ex Napoli. Non giocherà invece un ex attaccante del Napoli: Milik, che è fuori rosa, partirà dalla panchina, mentre in campo ci saranno il difensore del Benevento Glik e il difensore del Cagliari Walukiewicz. Queste le formazioni ufficiali:



Polonia(4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski

Italia(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa.