Vince la Macedonia di Eljif Elmas contro l’Armenia nella gara valevole per la prima giornata del secondo girone della Lega C di Nations league. Protagonista è stato il gioiellino del Napoli che si è procurato due calci di rigore, il primo trasformato da Alioski, il secondo da Nestorovski. 2-1 il risultato finale in virtù della rete dell’armeno Barseghyan.