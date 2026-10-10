Vittorio Zambardino interviene sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno per commentare gli effetti della recente sosta delle nazionali sul Napoli, sottolineando come gli azzurri abbiano registrato tre infortuni durante questo periodo, tra cui quelli di Favasuli e Vergara. Secondo quanto si apprende, Zambardino definisce la pausa per le rappresentative un “vero e proprio scandalo”, spiegando: “I club dovrebbero fare tutti come la Roma, che alla soglia delle soste fa diventare un’unghia rotta grave come un incidente mortale e in questo modo tiene a casa i giocatori chiave”.

L’editorialista richiama poi l’attenzione sull’incontro avvenuto a Castel Volturno in settimana tra Aurelio De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e Massimiliano Allegri: “I media non sono riusciti a sapere se sia stata una riunione o un salutino veloce”, afferma, criticando la comunicazione societaria e sottolineando come “Allegri qualcosa avrà pur chiesto al presidente”.

Per maggiori approfondimenti sulle parole dell’allenatore, è disponibile anche l’articolo dedicato alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri: Allegri: “Il gruppo non coglie i momenti decisivi, manca lucidità”.