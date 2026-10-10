Benoît Badiashile e Noa Lang si preparano a una serata decisiva nello scontro tra Napoli e Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore azzurro, Massimiliano Allegri, affida alla gara un duplice valore: innanzitutto il riscatto dopo un avvio stagionale sotto le aspettative, ma anche la valutazione di due elementi dal percorso ancora incerto.

A quanto si apprende, Badiashile sarà titolare come braccetto sinistro nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico: la retroguardia partenopea, completata da Amir Rrahmani e Rafa Marin, dovrà garantire solidità e fornire quella sicurezza attesa nelle ultime settimane. Allegri si attende dal difensore francese una prova di forza, sia tattica che fisica, per blindare la porta in una gara di cruciale importanza per la corsa in campionato.

Sul fronte offensivo la pressione è tutta sulle spalle di Noa Lang. L’attaccante olandese, schierato dal primo minuto, scende in campo consapevole che le occasioni per dimostrare il proprio valore stanno per esaurirsi: il suo futuro, secondo alcune ricostruzioni, si giocherà proprio in queste settimane, con gennaio alle porte e la necessità di trovare continuità e incisività nelle giocate decisive. La scelta di affidargli una maglia da titolare rappresenta un chiaro messaggio da parte della società e dell’allenatore.

Ulteriori approfondimenti sull’impatto tattico e sulle scelte di Allegri nel reparto difensivo sono disponibili nell’articolo Badiashile debutto Frosinone, Allegri valuta anche la difesa a tre.