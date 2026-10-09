Due giovani della SSC Napoli sono stati selezionati per il Mondiale Under 15 che si svolgerà dal 24 al 30 ottobre a Baku, in Azerbaigian. A quanto si apprende, il difensore Paolo Chirico e il centrocampista Mario Tambaro sono tra i 14 convocati dal tecnico Enrico Battisti per rappresentare l’Italia nella prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival, una competizione internazionale riservata ai nati nel 2011 e 2012.

L’elenco completo dei convocati comprende:

Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter);

Difensori: Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Eric Vian (Juventus);

Centrocampisti: Malick Koité (Atalanta), Thomas Musella (Parma), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);

Attaccanti: Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Ryan Reguig (Roma).

La Nazionale azzurra, formata esclusivamente da calciatori classe 2012, partirà per l’Azerbaigian il 22 ottobre dopo un raduno a Granozzo con Monticello, presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro. Il torneo prevede la formula dell’8 contro 8 su campi ridotti, con incontri da 40 minuti suddivisi in due tempi da 20 minuti ciascuno. La fase di qualificazione si svolgerà dal 24 al 26 ottobre, per un totale di 474 partite, e vede l’Italia inserita in un girone con Turkmenistan, Qatar, Isole Cook, Benin e Hong Kong.

Tutti i match si giocheranno all’Hovsan Competition Complex, mentre il Crystal Hall ospiterà la gara inaugurale e le finali delle sei fasce di merito. Al termine, verranno premiate le vincitrici di ciascuna fascia e il titolo andrà alle prime della fascia A.