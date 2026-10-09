 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Nazionale

Allegri: “Hojlund e De Bruyne li ho ritrovati come li avevo lasciati”

Allegri parla del rientro di Hojlund e De Bruyne dalle nazionali: entrambi in buona condizione e pronti per la ripresa.

di · · 1 min
fonte foto: Ssc Napoli
fonte foto: Ssc Napoli
PUBBLICITÀ
CONDIVIDI
IN BREVE
  • Allegri ha ritrovato Hojlund e De Bruyne in buona condizione dopo le nazionali
  • Hojlund ha segnato due gol in due partite con la sua selezione
  • De Bruyne ha segnato contro il Genoa ed è rientrato in condizioni ottimali

Massimiliano Allegri, allenatore, ha commentato in conferenza stampa il rientro dei propri giocatori impegnati in Nazionale, soffermandosi in particolare su Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne.

A quanto si apprende, Allegri ha dichiarato: “Hojlund e De Bruyne li ho ritrovati bene, così come li avevo lasciati. Hojlund ha segnato due gol in due partite, senza giocare sempre 90 minuti. De Bruyne ha disputato ottime partite e ha segnato un gol contro il Genoa. Hojlund, Gilmour e Lobotka hanno giocato bene e hanno tempo per recuperare fino a domani. Anche De Bruyne sta bene. Neres sta recuperando bene, così come Noa Lang: ci sono elementi positivi”.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni con le rispettive nazionali è possibile approfondire nell’articolo dedicato a De Bruyne e Hojlund brillano con le Nazionali.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti