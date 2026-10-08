Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli avrebbe accumulato un totale di 2094 minuti di gioco con i propri calciatori impegnati nelle rispettive Nazionali durante la recente pausa internazionale. Questa cifra colloca la squadra azzurra sul podio tra le formazioni di Serie A maggiormente coinvolte dal punto di vista del minutaggio dei propri giocatori.

Durante la sosta, i calciatori del Napoli hanno partecipato a gare tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli, incrementando notevolmente il carico fisico in un periodo caratterizzato dal timore di infortuni e dal monitoraggio costante da parte dello staff tecnico. Il dato dei 2094 minuti risulta ancor più rilevante tenuto conto che la rosa partenopea si trova già a dover gestire alcune assenze importanti per problemi fisici.

Ora la Serie A è pronta a ripartire in un calendario molto intenso, che vedrà l’alternanza tra campionato e coppe europee fino alla sosta di novembre. Il minutaggio accumulato con le Nazionali dai giocatori azzurri è considerato un fattore da monitorare per quanto riguarda la tenuta fisica e il rischio infortuni, viste anche le recenti indisponibilità in rosa.

Per ulteriori aggiornamenti sugli impegni con le Nazionali e sugli infortuni degli azzurri, è possibile consultare anche l’approfondimento su De Bruyne e Hojlund brillano con le Nazionali, infortuni per Vergara, Favasuli e Olivera.