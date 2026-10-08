Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato la fiducia della città nella possibilità di essere pronta per accogliere una delle tappe di Euro 2032. Durante un incontro a Palazzo San Giacomo, a margine della presentazione del festival Videocittà Napoli 2026, Manfredi ha commentato il recente via libera del Cipess al finanziamento di 150 milioni di euro per l’ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona.

"Siamo fiduciosi che Napoli, come sta avvenendo per la Coppa America, possa essere pronta anche per l’Europeo di calcio del 2032", ha dichiarato il sindaco. Il finanziamento servirà a portare l’impianto di Fuorigrotta ai livelli richiesti dalla rassegna continentale.

L’iter amministrativo ha già raggiunto un passaggio fondamentale: "Il progetto è stato già mandato a Figc e Uefa, adesso c’è l’analisi da parte della Uefa con cui già ci eravamo confrontati sul rispetto dei requisiti", ha spiegato Manfredi. Il dossier, dunque, è all’esame degli organi calcistici internazionali e della federazione nazionale.

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Tuttavia, come ha precisato il sindaco, la candidatura del capoluogo campano non riguarda soltanto lo stadio: "Non solo dello stadio ma anche della città perché la partecipazione all’Europeo significa aeroporto, accoglienza, mobilità, alberghi e connettività". L’obiettivo è garantire standard adeguati sia per l’impianto sportivo che per l’intero sistema urbano, in vista di un evento internazionale che coinvolgerà ogni aspetto dell’accoglienza cittadina.

Per approfondire il percorso di restyling dello stadio e ulteriori dettagli sui progetti connessi alla candidatura europea, sono disponibili le nostre analisi dedicate sulle prospettive di restyling del Maradona per Euro 2032 e sull’iter dei dossier della città partenopea.