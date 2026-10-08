Secondo indiscrezioni di stampa, Costantino Favasuli dovrà restare fermo diverse settimane a causa di un infortunio muscolare riportato durante la partita tra Armenia e Italia Under 21. Il calciatore azzurro ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e ha già iniziato il percorso di riabilitazione presso il SSC Napoli Training Center. I tempi di recupero stimati prevedono un possibile rientro solo per la fine di novembre.

Sempre secondo le stesse indiscrezioni, anche Mathias Olivera avrebbe riportato un infortunio nel corso del ritiro con la propria nazionale. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. La situazione del difensore appare però meno grave rispetto a quella di Favasuli: Olivera punta infatti a essere disponibile per la partita contro il Venezia prevista per il 17 ottobre.

Il cosiddetto "virus Nazionali" continua quindi a colpire la rosa del Napoli, aggravando il lavoro dello staff medico azzurro. La situazione ricorda quanto accaduto di recente ad altri giocatori della squadra, come nell’infortunio occorso a Vergara: lesione distrattiva del soleo destro.