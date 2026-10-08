Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri avrebbe già scelto di affidarsi a Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola come titolari sulle fasce nella prossima sfida contro il Frosinone, in programma sabato. La decisione sarebbe maturata alla luce delle recenti assenze per infortunio di Favasuli e Olivera, fermati durante gli impegni con le rispettive Nazionali.

Il Napoli si ritrova così con poche alternative sugli esterni proprio mentre sta per iniziare un ciclo di partite particolarmente denso: sono infatti nove gli incontri previsti nei prossimi ventinove giorni. In questa fase Allegri dovrà quindi gestire con attenzione il minutaggio dei suoi due esterni di ruolo rimasti a disposizione. L’ipotesi è che Di Lorenzo e Spinazzola partano titolari sia contro il Frosinone sia nelle successive gare, anche se non necessariamente per tutti i novanta minuti, poiché sarà fondamentale evitare il rischio di sovraccarico per entrambi.

Per Di Lorenzo, chiamato a confermare la sua continuità sulla corsia destra, e Spinazzola, impegnato a sinistra con esperienza e qualità, la gestione delle energie sarà centrale in questo periodo fitto di impegni ufficiali. Nel frattempo, le soluzioni alternative potranno emergere strada facendo, soprattutto alla luce delle gerarchie ancora instabili nel reparto, che potrebbero cambiare rapidamente nelle prossime settimane.

Per aggiornamenti sulle condizioni degli altri giocatori azzurri, tra cui l’infortunio di Vergara, è possibile consultare il report medico completo.