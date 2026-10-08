Come evidenziato da Il Mattino, Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, è rientrato in città dopo gli impegni con il Belgio in Nations League. Le sue recenti prestazioni con la maglia della sua Nazionale, tra cui una doppietta contro la Turchia, hanno confermato la capacità del calciatore di incidere a livelli altissimi quando viene schierato in una posizione centrale, congeniale alle sue caratteristiche.

Secondo il quotidiano, De Bruyne ha lanciato un messaggio preciso all’ambiente Napoli e, in particolare, al tecnico Massimiliano Allegri. Al termine del match con la Turchia, infatti, il centrocampista ha dichiarato: “Lo stile di gioco di Van Bommel mi si addice di più”. Un’affermazione che, sostiene Il Mattino, riflette una convinzione chiara: il belga “è ancora convinto che un allenatore debba costruire la propria squadra attorno a lui”.

Il tema sollevato dalle parole di De Bruyne arriva in un momento complesso per il club partenopeo, alle prese con diverse assenze e la ricerca di soluzioni per mantenere competitività nelle prossime settimane. La questione dell’inserimento ottimale di De Bruyne nell’impianto tattico di Allegri è destinata, secondo Il Mattino, ad alimentare il dibattito attorno alla gestione tecnica del Napoli nei prossimi giorni.