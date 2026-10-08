Come riportato da Il Mattino, Rasmus Hojlund è rientrato a Napoli dopo gli impegni con la Nazionale danese nella Nations League. L’attaccante azzurro ha mostrato un ottimo rendimento con la sua selezione, realizzando tre gol in quattro partite, più un quarto che però è stato assegnato come autorete.

La testata sottolinea il contrasto tra questi numeri e quanto visto finora in maglia Napoli: Hojlund, infatti, ha segnato solo due reti in avvio di stagione, entrambe contro Como e Inter e su azione personale, con una media molto bassa di palloni ricevuti in area di rigore. Secondo Il Mattino, queste prestazioni evidenziano quanto possa essere incisivo il centravanti ex Manchester United se messo nelle condizioni tattiche adeguate: «La Danimarca ha mandato un segnale ad Allegri su come può essere sfruttato al meglio uno come Rasmus».

In vista della ripresa della Serie A, la riflessione del quotidiano si concentra proprio sulle potenzialità ancora inespresse dell’attaccante se supportato da un gioco che ne esalti le caratteristiche da bomber d’area, aspetto che potrebbe incidere sulle scelte future di Massimiliano Allegri per il reparto offensivo azzurro.

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