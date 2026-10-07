Stanislav Lobotka ha disputato tutta la partita tra Moldavia e Slovacchia, gara valida per la UEFA Nations League, rimanendo in campo per 94 minuti nella vittoria per 4-0 a Chisinau. Il centrocampista del Napoli è stato confermato come elemento chiave dalla selezione guidata da Weiss, contribuendo al successo che permette alla Slovacchia di comandare il Girone C del Gruppo 3 con 10 punti, avvicinandosi alla promozione nel Gruppo 2.

Nella trasferta moldava, i gol di Strelec all’8’, Suslov al 44’, Hancko al 60’ e Haraslin al 75’ hanno permesso agli ospiti di chiudere il match con un risultato netto. Secondo i dati raccolti da SofaScore, Stanislav Lobotka ha totalizzato una valutazione di 7.2 per la sua prestazione individuale.