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Gilmour: “Ho dato il massimo per la Scozia”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha giocato 90 minuti nella sconfitta della Scozia contro la Slovenia in UEFA Nations League.

di · · 1 min
fonte foto: Instagram @billlygilmour
fonte foto: Instagram @billlygilmour
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Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha giocato per tutti i 90 minuti nella sconfitta della Scozia contro la Slovenia, terminata 1-2, durante la UEFA Nations League. La partita è stata intensa e combattuta, con la Scozia che è passata inizialmente in vantaggio grazie a una rete di Christie al 31′. Tuttavia, la Slovenia ha reagito con due gol, quello del pareggio di Matko al 56′ e il successivo di Sturm al 71′, conquistando così la vittoria.

Gilmour ha mostrato un buon rendimento in campo, con statistiche che evidenziano il suo contributo: ha completato 76 passaggi su 90 e ha avuto 102 tocchi, dimostrando di essere un punto di riferimento nel centrocampo scozzese. Nonostante gli sforzi, la Scozia ha pagato alcune disattenzioni che hanno costato cari punti nella competizione.

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