Francia-Italia, le scelte del ct Mancini: ci sono Vergara e Di Lorenzo, ancora escluso Inacio

Sono 23 i convocati del ct Mancini per la partita contro la Francia in programma domani alle 20:45 a Saint Denis. Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. In difesa: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia e Davide Frattesi. In attacco: Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Ali Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara e Sebastiano Esposito. Ancora escluso l’italo-brasiliano Samuele Inacio, figlio dell’ex Napoli Pià.