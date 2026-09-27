TuttoSport – La decisione di Mancini su Di Lorenzo e Vergara per Turchia-Italia

Domani sera l’Italia affronterà la Turchia alla Timsah Arena: entrambe le squadre vogliono riscattarsi dalla sconfitta all’esordio in Nations League, soprattutto gli Azzurri che stanno vivendo un periodo a dir poco complicato. Il quotidiano TuttoSport ha anticipato quelle che potrebbero essere le scelte del ct dell’Italia, Roberto Mancini, per la partita di domani. Potrebbe partire dalla panchina Di Lorenzo, dopo la prestazione deludente contro il Belgio: al suo posto Mancini potrebbe far giocare Kayode a destra.

Rischia il posto anche Gianluca Mancini domani, con Scalvini il favorito per prendere il suo posto: dovrebbe tornare, invece, Bastoni che ha saltato la partita precedente, vista l’espulsione nella partita contro la Bosnia del 31 marzo, gara valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Dubbi per l’attacco, con Cambiaghi che può partire dalla panchina, mentre Vergara e Scamacca scalpitano: difficilmente, però, ci sarà una rivoluzione totale.