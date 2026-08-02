Buffon: “Ecco chi avrei scelto come Commissario Tecnico dell’Italia”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e del Parma, e Campione del Mondo con l’Italia (2006), ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport, rispondendo anche ad alcune domande sulla Nazionale Italiana. Ecco uno spezzone dell’intervista. “Se fossi il dt? Proporrei: obiettivo principale qualificarsi al Mondiale tra quattro anni. Su questa base avrei scelto Conte, poi Baldini e via via gli altri. Ma bisogna avere coraggio delle scelte e la bravura a comunicarle a tutti, anche alla stampa. Troppo spesso sento dire “quello é la persona giusta”, senza tangibile motivazione. Ok, ma sono scelte istintive, non studiate. Prima il progetto, e poi la persona funzionale“.