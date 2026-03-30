Bosnia – Italia, le probabili formazioni: Politano in campo

Domani sera l’Italia si giocherà la partecipazione al prossimo Mondiale contro la Bosnia, nello spareggio che vale un posto per ritrovarsi in estate a giocarsi la Coppa del mondo.

Di questi tempi anche la Bosnia dell’antico Dzeko ed il piccolo stadio Bilino Polje mettono ansia alla squadra nazionale reduce già da cocenti eliminazioni che le hanno impedito di disputare le ultime due edizioni.

Intanto le notizie che filtrano sulla formazione che schiererà Gattuso riportano di un probabile utilizzo dello stesso undici visto all’opera contro l’Irlanda del Nord. Fatto salvo il consueto 3-5-2 utilizzato dall’allenatore, le sue scelte dovrebbero basarsi ancora una volta sugli uomini più affidabili; ecco allora, senza cambiare nulla rispetto all’ultima uscita: in porta Donnarumma, difesa con Mancini, Bastoni e Calafiori, Locatelli in regia, Barella e Tonali mezzali, Politano e Di Marco esterni, infine in attacco nuovamente Kean e Retegui.

In base alla piega che prenderà la gara il tecnico avrà a disposizione varie soluzioni in panchina. Per l’attacco scalpitano Pio Esposito ed il recuperato Scamacca.