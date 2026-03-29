Mauro: “Spero che Politano riesca a fare molti dribbling contro la Bosnia”

Scritto da:
Alessio Grossi
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L'azzurro come seconda pelle, Matteo Politano e Napoli: una storia da raccontare

A pochi giorni dalla partita tra Bosnia Ed Erzegovina ed Italia, Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport. L’ex centrocampista della Juventus e del Napoli ritiene che Politano potrebbe essere l’uomo chiave per gli Azzurri martedì sera. Ecco uno spezzone dell’intervista di Mauro: “Spero che Politano riesca a fare molti dribbling perché la cosa più complicata sarà trovare la superiorità numerica, e lui é l’unico che ha questa voglia di saltare l’uomo“.

Mauro ha anche ritenuto Leonardo Spinazzola un’alternativa importante a Politano: “Lui é uno che rischia e che tenta spesso il dribbling. Contro la Bosnia potrebbe essere utile“.

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